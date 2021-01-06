Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2019 yılında ortalama 3.61 milyon sterlin kazandı. 2018'de bu tutar, 3.46 milyon sterlindi.

YÜKSEK MAAŞLARIN GEREKÇESİ NE?

Öte yandan benzeri araştırmalar, CEO'luk görevinin önemini ve söz konusu pozisyonların katkısının ne olduğunu görmezden gelmekle eleştiriliyor.

Adam Smith Enstitüsü'nün direktörü Daniel Pryor, "Küreselleşen dünyada iyi yöneticilik daha da önemli hale geldi ve üst düzeylerdeki küçük farklılıklar şirketin tabanı üzerinde devasa etkiler yaratabiliyor" diyor ve şirket liderlerine verilen yüksek maaşların bir gerekçesi olduğunu savunuyor:

"Geçtiğimiz 60 yılda beklenmeyen CEO ölümleri şirketlerin borsa bedellerini, kazançlarını, yatırım ve satış hedeflerini ciddi şekilde etkiledi. Şirketlerin, tepe pozisyonlardaki en iyi yetenekleri için kesenin ağzını açmaları bu yüzden anlaşılır bir durum."

İngiltere'de 250'den fazla çalışanı olan şirketler geçen yıldan itibaren üst düzey yöneticiler ile ortalama çalışanların maaş oranlarını ve aradaki farkın gerekçelerini kamuya açıklamak zorunda.

High Pay Centre'a göre CEO'lar diğer çalışanlara kıyasla olağandışı maaşlar alıyorlar ve İngiltere maaş adaletsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri.

Hükümet geçtiğimiz yıl yöneticiler ile çalışanlar arasındaki maaş farkının "endişe verici" olduğu yorumunu yaptı ancak yürürlüğe giren "kamuya açıklama" yasası ile eşitsizliğe dikkat çekilebileceğini belirtti.