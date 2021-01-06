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    • Dünya
    • 06.01.2021 21:55
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    • 06.01.2021 21:55
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    'nın kentinde helikopter düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

    'nın güney doğusundaki ine bağlı kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    AA
    Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü

    'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, sebebi henüz belirlenemeyen kazada, helikopterin sahibi ve pilotu O ile yanında bulunan olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Öğlen saatlerinde 'nde meydana gelen kazadan kısa bir süre sonra bölge sakinlerinin itfaiyeye haber verdiği ve Schneider ve Poleto'yu helikopterden çıkardığı bildirildi.

    İtfaiye Şefi Pedroni, halkın, kazada hayatını kaybedenlere ilk yardım uyguladığı ancak durumları ağır olduğu için bu kişilerin kurtarılamadığını söyledi.

    Helikopterin düşüş sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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