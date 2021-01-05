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    • Dünya
    • 05.01.2021 22:49
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    • 05.01.2021 22:49
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    , ülkeleri arasında sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

    , 'ın el-Ula kentindeki 41. İşbirliği Konseyi () Zirvesi'nde ının çözümü yolunda ortak irade ortaya konulmasını ve ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.

    AA
    Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan memnun

    Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen 41. İşbirliği Konseyi () Zirvesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

    "MEMNUNİYET VERİCİDİR"
    Açıklamada, 'nin sonucuna ilişkin, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan El-Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

    "TÜRKİYE ÇABA GÖSTERMEYE HAZIR"
    'nin, KİK'in birlik ve dayanışmasına önem atfettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal iş birliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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