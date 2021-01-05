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    • Dünya
    • 05.01.2021 22:35
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    • 05.01.2021 22:35
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    , Arjantinli stoper i'yi 'e kiraladığını KAP'a bildirdi

    Kulübü, Arjantinli stoper oyuncusu i'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar ekiplerinden 'e kiraladığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor'da bir KAP bildirimi daha!

    'da transferinin ardından bir KAP bildirimi daha geldi. ekibi Arjantinli stoper oyuncusu i'yi bedelsiz olarak 'e kiraladı.

    "ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
    'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verdi.

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