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    • 05.01.2021 22:56
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    Son dakika: duyurdu! Koronavirüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin 'e girişine izin verilmedi

    Son dakika haberi... Koronavirüsün ortaya çıktığı 'den ilginç bir hamle geldi. Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini bildirdi. Ghebreyesus, "büyük hayal kırıklığına" açıkladı.

    AA
    Bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi!

    Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'den ilginç bir hamle geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini bildirdi.

    Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

    HAYAL KIRIKLIĞI
    Kovid-19'un kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

    ÇİN'E BİR KEZ DAHA İLETİLDİ
    Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

    DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

    DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, Kovid-19'un ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu.

    DSÖ, Çin'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.

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    Haberler Dünya Son dakika: DSÖ duyurdu! Koronavirüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi