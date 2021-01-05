



"KÖTÜ BİR ANLAŞMA..."

Menczer, ''Brüksel'in anlaşma konusunda geç kaldığı ve kötü bir anlaşma imzaladığı görülüyor. Bundan dolayı şimdi daha fazla aşı alamıyoruz'' diye konuştu.

"DOĞU-BATI AYRIMI YAPMADAN..."

Macaristan hükümetinin hem Çin hem de Rusya ile aşı konusunda iş birliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Menczer, Macaristan'a hızlı şeklide etkili aşıyı getirmek için Doğu-Batı ayrımı yapmadan çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.