Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.01.2021 23:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 23:04
    ABONE OL

    'dan 'ne 'koronavirüs aşısı' tepkisi

    Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, yeni tip koronavirüs aşısı temini konusunda 'nin hata yaptığını, , ve 'e göre geri kaldığını söyledi.

    AA
    Macaristan'dan AB'ye 'aşı' tepkisi

    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin COVID-19 aşısı temini için Pfizer şirketi ile geçen yıl temmuzda anlaşma sağladığını, buna karşın AB'nin ise aynı şirketle kasımda ve daha az doz miktarı alımında anlaştığını belirtti.



    "KÖTÜ BİR ANLAŞMA..."
    Menczer, ''Brüksel'in anlaşma konusunda geç kaldığı ve kötü bir anlaşma imzaladığı görülüyor. Bundan dolayı şimdi daha fazla aşı alamıyoruz'' diye konuştu.

    "DOĞU-BATI AYRIMI YAPMADAN..."
    Macaristan hükümetinin hem Çin hem de Rusya ile aşı konusunda iş birliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Menczer, Macaristan'a hızlı şeklide etkili aşıyı getirmek için Doğu-Batı ayrımı yapmadan çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.



    329 BİN 721 VAKA
    Ülkede son 24 saatte 870 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 329 bin 721 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artışla 10 bin 80'e yükseldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Macaristan'dan Avrupa Birliği'ne 'koronavirüs aşısı' tepkisi