Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 14 bin 309 test yapıldığını, 569 yeni vaka görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Buna göre, Rum kesiminde toplam vaka sayısı 25 bin 208'e, virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı ise 134'e yükseldi.

Alınan tedbirlerin vaka sayılarındaki artışın önlemediği Rum kesiminde, daha sert tedbirlerin alınması ya da tam kapanma olması bekleniyor.

KKTC'DE 26 YENİ VAKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 73 test yapıldığını, 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de taburcu edildiğini ve toplam vaka sayısının 1692'ye yükseldiğini duyurdu. Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin ise deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu, 14 kişinin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC'de COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi yaşamını yitirdi.









