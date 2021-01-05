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    • Dünya
    • 05.01.2021 23:49
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    • 05.01.2021 23:49
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    yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı

    tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı. Salgın nedeniyle 134 kişi hayatını kaybetti. kesiminde, daha sert tedbirlerin alınması ya da tam kapanma olması bekleniyor.

    AA
    Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayısı 25 bini aştı

    son 24 saatte 14 bin 309 test yapıldığını, 569 yeni vaka görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Buna göre, kesiminde toplam vaka sayısı 25 bin 208'e, virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı ise 134'e yükseldi.

    Alınan tedbirlerin vaka sayılarındaki artışın önlemediği Rum kesiminde, daha sert tedbirlerin alınması ya da tam kapanma olması bekleniyor.

    KKTC'DE 26 YENİ VAKA
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 73 test yapıldığını, 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

    Pilli, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de taburcu edildiğini ve toplam vaka sayısının 1692'ye yükseldiğini duyurdu. Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin ise deniz yoluyla 'ye geldiğini belirten Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu, 14 kişinin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

    KKTC'de COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi yaşamını yitirdi.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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    Haberler Dünya Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı