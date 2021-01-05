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    • Dünya
    • 05.01.2021 23:31
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    • 05.01.2021 23:31
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Körfez'deki uzlaşı sonrası Katar'a tebrik

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Doha'yı tebrik ederken, Arap ülkelerine ise "İran ne düşman ne de tehdittir" dedi.

    AA
    İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Katar'a tebrik

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar'a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir. Özellikle de pervasız patronunuz (ABD Başkanı Donald Trump) giderken günah keçisi aramaya son verin" ifadelerini kullandı.

    "GÜÇLÜ BİR BÖLGE İÇİN ÖNERİMİZİ KABUL ETME ZAMANI"
    İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, "Güçlü bir bölge için önerimizi kabul etme zamanı" çağrısında bulundu.

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    Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten Körfez'deki uzlaşı sonrası Katar'a tebrik