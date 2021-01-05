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    • Dünya
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    • 05.01.2021 22:23
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    Felaketi yaşıyan 'de bu da oldu! Koronavirüsü ağır geçiren hastalar ölüme terk edilecek

    Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelen eden adeta felaketi yaşıyor... ABD'nin kentindeki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs hastalarını taşımamaları söylendi. Söz konusu karar, Amerikalıların tepkisini çekti.

    ABD'de bu da oldu! Hastaları ölüme terk edecekler

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle ambulanslar konusunda tepki çeken bir karar alındı.



    ABD medyası, kentteki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan koronavirüs hastalarını nakletmemelerinin söylendiğini duyurdu.



    KENTTEKİ HASTANELERDE BOŞ YATAK KALMADI
    Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını duyurdu.



    Kentte 30 Kasım 2020'de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021'de 800 bin vakaya yükseldi.



    Öte yandan vakaların yüzde 21'inin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle taşınan hastaların saatlerce bekledikleri ifade edildi.

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