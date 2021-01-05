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    2017’de gerçek UFO gördük (Dünyadan haberler)

    Astronomi Bölümü Başkanı Prof. , dünya dışı yaşama ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu: 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskopla dünya dışı bir cisim saptadık. Kayıtlarda fotoğrafı da var.

    2017’de gerçek UFO gördük

    Astronomi Bölümü Başkanı Prof. , dünya dışı yaşama ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu: 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskopla dünya dışı bir cisim saptadık. Kayıtlarda fotoğrafı da var.

    J İÇİN RET
    Londra Merkez Ceza Mahkemesi, 'in kurucusu Julian Assange'ın casusluk ve gizli bilgileri sızdırmak ile suçlandığı 'ye iadesi talebini reddetti. Amerikalı yetkililer, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

    'DA İLGİNÇ KARAR
    Teknoloji devi Google ve çatı şirketi 'in çalışanları, bir sendika kurduklarını duyurdu. Sendika, tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara açık olacak. Ancak iddialara göre sendikanın Google üzerinde etkisi olmayacak.

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    Haberler Dünya 2017’de gerçek UFO gördük (Dünyadan haberler)