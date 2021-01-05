2017’de gerçek UFO gördük (Dünyadan haberler)

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb, dünya dışı yaşama ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu: 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskopla dünya dışı bir cisim saptadık. Kayıtlarda fotoğrafı da var.

JULİAN ASSANGE İÇİN RET

Londra Merkez Ceza Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın casusluk ve gizli bilgileri sızdırmak ile suçlandığı ABD'ye iadesi talebini reddetti. Amerikalı yetkililer, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

GOOGLE'DA İLGİNÇ KARAR

Teknoloji devi Google ve çatı şirketi Alphabet'in çalışanları, bir sendika kurduklarını duyurdu. Sendika, tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara açık olacak. Ancak iddialara göre sendikanın Google üzerinde etkisi olmayacak.