Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.01.2021 01:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 02:00
    ABONE OL

    Ülkede şimdiye kadar koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden aşı talep etti!

    'den şaşırtan bir talep etti. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

    AA
    Kuzey Kore'den şaşırtan talep

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden , Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

    GAVİ'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ
    'ın haberine göre, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan GAVİ adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmedi.

    Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

    South China Morning Post gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Kovid-19'dan öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

    merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması ile 170 milyon dozluk, Johnson & Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

    Gavi'nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Ülkede şimdiye kadar koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti!