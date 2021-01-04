SON DAKİKA: Yunanistan'a Suudi Arabistan'dan skandal destek: F-15 savaş uçakları Girit'e inecek



GENELKURMAY BAŞKANI MEİS'TE BOTA BİNDİ

Yunanistan, son olarak savaş uçakları ve gemileriyle Mısır açıklarında müttefiklerinin yer aldığı tatbikata katılmıştı. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Nikos Panagiotopoulos bizzat İskenderiye'ye giderek tatbikatı izlemişti. MEDUSA-10 isimli tatbikat 2017'den bu yana Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs tarafından yapılıyordu, 2020'de Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Yunan medyası, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi inisiyatifleriyle bu yılki tatbikata katılma kararı aldığını yazmıştı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Noel öncesinden başlayarak 2020'nin son gününe kadar Eşek Adası'ndan Meis'e kadar Türkiye'ye yakın birçok adayı ziyaret etmiş ve fotoğrafları da resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştı. Floros'un Meis'te bota binip denize açılması büyük ses getirmişti. Doğu Akdeniz'i Türkiye karşıtlarının tatbikat alanına çevirmeyi hedefleyen Yunanistan, askeri çabaların yanı sıra Avrupa Birliği'ne de yaptırım için çağrıda bulunuyor.