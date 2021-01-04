İADE TALEBİNİN ARKASINDAKİ KATLİAMLAR

Washington'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak" ve "casusluk"la suçladığı WikiLeaks kurucusunun iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Ancak destekçileri ve basın örgütleri, Assange'ın esasen, Irak ve Afganistan'da sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi gizli bilgilerin yer aldığı dosyaları yayımlayarak dünyayı haberdar ettiği için ABD tarafından cezalandırılmak istendiğini belirtiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu dosyalarda ABD askerlerinin sivil ayrımı gözetmeden, hatta bazen "haz alarak" öldürdüğü görülüyor.

IRAK BELGELERİ

WikiLeaks'in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi belgelerin yer aldığı 2010'da yayımlanan Irak dosyası oldu.

Bu dosyada, ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinden açılan ateş sonucu haber ajansı Reuters'ın 2 çalışanı dahil 15 kişinin öldürülmesine ilişkin görüntüler öne çıktı.

Helikopterin kamerasından çekilen görüntülerde, mürettebatın gülerek ve küfürlü ifadeler kullanarak "Vurmaya devam et, vurmaya devam et." dediği duyuldu.