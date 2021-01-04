Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.01.2021 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 17:50
    ABONE OL

    İşgalci mahkemesi, Yahudi yerleşimcilere vermek üzere Filistinli aileye evlerini boşaltma tebligatı yolladı

    İşgalci kurumları aracılığıyla, işgal altındaki 'te yaşayan Filistinli bir aileye evlerini Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltma tebligatı gönderdi.

    AA
    Filistinli aileye evi boşalt tebligatı

    Filistinli insan hakları kuruluşu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulh Mahkemesi, 'ün 'nde yaşayan ailesine evlerini boşaltma kararının yer aldığı bir tebligat gönderdi.

    Açıklamada, 2016'da Ebu Rumuz ailesinin gıyabında açılan davanın, yine ailenin gıyabında gerçekleşen duruşmalarla karara bağlandığına dikkat çekilerek, aile bireylerinden birinin mali bir işlem nedeniyle mahkemeye gidişinde söz konusu boşaltma tebligatını aldığı ifade edildi.

    Söz konusu kararın aileden hiç kimsenin bulunmadığı bir duruşmada alındığına vurgu yapılan açıklamada, ailenin mahkeme kararına hukuki yollarla itiraz edeceği kaydedildi.

    İsrail makamları, 2020'de yine Silvan Mahallesi'nde 12 Filistinli aileye evlerini Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltma kararı göndermişti.

    Filistinli 14 aile, 2015 yılından bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bölgesi başta olmak üzere Filistinlilere ait gayrimenkulleri satın alması ve el koymasıyla bilinen, Yahudi yerleşimciler için çalışan adlı dini-Siyonist yapının açtığı davaların lehlerine sonuçlanması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İşgalci İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilere vermek üzere Filistinli aileye evlerini boşaltma tebligatı yolladı