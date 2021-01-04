Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Sulh Mahkemesi, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yaşayan Ebu Rumuz ailesine evlerini boşaltma kararının yer aldığı bir tebligat gönderdi.

Açıklamada, 2016'da Ebu Rumuz ailesinin gıyabında açılan davanın, yine ailenin gıyabında gerçekleşen duruşmalarla karara bağlandığına dikkat çekilerek, aile bireylerinden birinin mali bir işlem nedeniyle mahkemeye gidişinde söz konusu boşaltma tebligatını aldığı ifade edildi.

Söz konusu kararın aileden hiç kimsenin bulunmadığı bir duruşmada alındığına vurgu yapılan açıklamada, ailenin mahkeme kararına hukuki yollarla itiraz edeceği kaydedildi.

İsrail makamları, 2020'de yine Silvan Mahallesi'nde 12 Filistinli aileye evlerini Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltma kararı göndermişti.

Filistinli 14 aile, 2015 yılından bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere Filistinlilere ait gayrimenkulleri satın alması ve el koymasıyla bilinen, Yahudi yerleşimciler için çalışan Ateret Cohanim adlı dini-Siyonist yapının açtığı davaların lehlerine sonuçlanması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.