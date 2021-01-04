Yeni patojeninin koronavirüs kadar hızlı yayılabileceği ve koronavirüsten çok daha ölümcül olduğu belirtildi. Hastalığın öldürme oranının %50 ile %90 arasında değiştiği bildirildi.

'X Hastalığı' salgını şu an için bir varsayıma dayanıyor. Bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü bu tür bir salgının dünya çapında yıkıma yol açabileceğinden korkuyor.