Almanya'dan flaş koronavirüs kararı! Uzatılıyor

Almanya 10 Ocak'ta sona erecek olan kısmi karantina önlemlerini 31 Ocak'a kadar uzatacak. Alman medyası hükümet çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, federal ve eyalet hükümetleri 10 Ocak'ta sona ermesi kararlaştırılan kapatma süresinin 31 Ocak'a kadar uzatılacağını belirtti. Nihai karar, Şansölye Angela Merkel ve 16 başbakan tarafından verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kapatma kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler, kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapalı kalacak. Açık kalacak yerlerin arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeleri kapsıyor.