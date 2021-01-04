Uçağın yakıt ikmaliyle Ankara'ya bugün saat 14.00 civarında ulaşması bekleniyor.

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960'ta geldiği ABD'de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.