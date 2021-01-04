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    • 05.01.2021 01:48
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    'de yaşayan Türk halk bilimci , gönderilen ambulans uçakla 'ye getiriliyor

    Uzun yıllardır ’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. , tarafından gönderilen ambulans uçakla ’ye nakledildi. Başgöz hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

    AA
    Ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

    Chicago Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1965'ten bu yana Indiana Bloomington'da yaşayan İlhan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye'de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

    Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz'ü Türkiye'ye getirmesi için ABD'ye ambulans uçak gönderdi.

    Başgöz, Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Indianapolis'ten yerel saat ile 10.00'da ambulans uçakla Türkiye'ye hareket etti.

    Uçağın yakıt ikmaliyle Ankara'ya bugün saat 14.00 civarında ulaşması bekleniyor.

    1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960'ta geldiği ABD'de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

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