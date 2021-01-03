Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yavaş ilerlediğinden yakındığı kampanya, ülkede Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) listesinin üst sıralarında uzun süre gündemde kalarak tartışıldı.



BOLLYWOOD (HİNT FİLMİ) GİBİ YAVAŞ

Kullanıcılar "35 Fransız" gündemi altına, "Bollywood (Hint Filmi) gibi yavaş.", "Salgını da şaşırttık.", "Fransa virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor.", "Bir anket yapmak için bile 850 kişi gerekirken...", "Bundan sonra ülkedeki her şey bu 35 kişiye sorulacak.", "Milli Eğitim programını da bu 35 kişi yönlendirecek.", "Nükleer santralin kurulması için 35 Fransız seçildi." paylaşımlarında bulundu.

Bir kullanıcı da "Yaklaşık 1000 milletvekilinden oluşan bir Ulusal Meclisimiz ile Senatomuz ne işe yarıyor?" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı da doktor ve epidemologlara rağmen aşı stratejisinin 35 kişiye kalmış olmasını eleştirdi.