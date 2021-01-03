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    ’de kara gün! Türk şirkete terör saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

    ’da Türk inşaat firmasına ait şantiyeye terör saldırısı düzenlendi. 2’si Türk 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, Mogadişu 'nde tedavi altına alındı.

    Somali güne terör saldırısıyla başladı. Acı olay başkent 'da yol yapım çalışmalarını yürüten bir Türk inşaat firmasına ait şantiyede yaşandı. Motosikletli bir saldırgan tarafından düzenlenen intihar saldırısında şu ana kadar 2'si Türk 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.



    Yaralılar, Mogadişu 'nde tedavi altına alındı. ise saldırıyı kınadı. "Dost ve kardeş ile halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" mesajı paylaştı. Saldırıyı üstlendiği açıklandı.


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    Haberler Dünya Somali’de kara gün! Türk şirkete terör saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti