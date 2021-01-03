Somali güne terör saldırısıyla başladı. Acı olay başkent Mogadişu'da yol yapım çalışmalarını yürüten bir Türk inşaat firmasına ait şantiyede yaşandı. Motosikletli bir saldırgan tarafından düzenlenen intihar saldırısında şu ana kadar 2'si Türk 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Yaralılar, Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı. "Dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" mesajı paylaştı. Saldırıyı Eş Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.