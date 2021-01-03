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    • 04.01.2021 00:28
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    • 04.01.2021 00:31
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    'da Vladimir Putin'in kafasını 'kesik' olarak yayına verdi!

    'da tarihe geçecek bir yayıncılık olayı meydana geldi. Rusya'ya bağlı bir bölge olan merkezli bir televizyon kanalı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kafasını kesince' ortalık karıştı. , yaptığı açıklama ile "sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

    Putin'in kafasını kestiler

    Rusya'da tarihe geçecek bir yayıncılık olayı meydana geldi.

    Kaskad TV adlı yayın kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl öncesi geleneksel olarak yaptığı halka hitabını yayınlıyordu.

    KAFASININ ÜST KISMI KESİLMİŞ ŞEKİLDE YANSIDI
    Fakat 68 yaşındaki Putin, kanalın yayınına kafasının üst kısmı kesilmiş şekilde yansıdı. İzleyiciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, olay hemen sosyal medyaya aksetti.

    İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; bir sosyal medya kullanıcısı "En nihayetinde o bir KGB çalışanı. Hiç kimse onun gerçek yüzünü görmemeli" yazdı.

    Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.

    KANAL AÇIKLAMA YAPTI
    Haber kanalı olan Kaskad TV, bu yayın skandalı nedeniyle özür dilemekle yetinmedi ve "sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

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