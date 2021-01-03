İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; bir sosyal medya kullanıcısı "En nihayetinde o bir KGB çalışanı. Hiç kimse onun gerçek yüzünü görmemeli" yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.