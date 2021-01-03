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    Prof. Dr. ve Dr. 'nin Türk olması dergisine dert oldu!

    dergisi, yılın ilk sayısında Prof. Dr. ve Dr. ’ye yer verdi. İki bilim insanından Türk diye bahsetmek istemedi...

    Türk bilim insanı ve 'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs salgınını bitirecek aşıyı geliştirdi. Dünya çapında ünlendi. Alman Der Spiegel dergisi, yeni yılın ilk kapağında dünyaya umut 'aşılayan' çifte yer verdi. Dergi kapakta " yeterince aşıya ulaşacak" sözlerine dikkat çekti.





    Şahin ve Türeci çiftinden övgüyle bahsedildi. "ya'ya umut olan, endişeleri gideren iki bilim insanı son yüzyılın en büyük krizinde göçmenlik ve değer üretme adına çok şey anlatıyor" denildi. Ancak çiftin Türk olduğuna yer verilmedi. 'in bu tavrı, dünyada tepki çekti.

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    Haberler Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin Türk olması Alman Der Spiegel dergisine dert oldu!