Türk bilim insanı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs salgınını bitirecek aşıyı geliştirdi. Dünya çapında ünlendi. Alman Der Spiegel dergisi, yeni yılın ilk kapağında dünyaya umut 'aşılayan' çifte yer verdi. Dergi kapakta "Almanya yeterince aşıya ulaşacak" sözlerine dikkat çekti.
Şahin ve Türeci çiftinden övgüyle bahsedildi. "Almanya'ya umut olan, endişeleri gideren iki bilim insanı son yüzyılın en büyük krizinde göçmenlik ve değer üretme adına çok şey anlatıyor" denildi. Ancak çiftin Türk olduğuna yer verilmedi. Der Spiegel'in bu tavrı, dünyada tepki çekti.