Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.01.2021 17:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2021 17:28
    ABONE OL

    ijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

    ali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 70'e çıktığı bildirildi.

    Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı
    p>'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

    Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

    Köylerin bulunduğu bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı