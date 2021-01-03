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    • 03.01.2021 21:03
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    'da ten ölenlerin sayısı 75 bini aştı!

    Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.

    AA
    İtalya'da son rakamlar!

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.

    VAKA SAYISI 2 MİLYONDAN FAZLA
    Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446'ya ulaştı.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.

    Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini aştı!