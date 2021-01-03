Çinli Zhong Shanshan'a pandemi bereketli geldi! Kişisel serveti 78.2 milyar dolara yükseldi

Çinli Zhong Shanshan'a pandemi bereketli geldi! Yaklaşık bir senedir test ve antikor kitleri üreten ve aşı geliştiren Beijing Wantai Pharmacy Enterprise şirketine ortak olan 66 yaşındaki Shanshan paraya para demedi! Kişisel serveti, 6.8 milyar dolardan 78.2 milyar dolara yükseldi.
4 OCAK'TA BAŞLIYOR
Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği COVİD-19 aşısı, İngiltere'den onay aldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock aşının 4 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı.
KRİZ KAPIDA
CORONAVİRÜS aşısında yeterli stok sağlanamadı. Dünyada aşı krizi başladı. İngiltere'de üç hafta arayla uygulanması gereken iki dozun süresi 12 haftaya çıkarıldı. Stok eksiği nedeniyle ülkede, iki dozun farklı aşılarla uygulanması planlandı. ABD'li Cornell Üniversitesi korkutan uyarısı yaptı: Yeterli veri yok. mRNA bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalı...
4 OCAK'TA BAŞLIYOR
Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği COVİD-19 aşısı, İngiltere'den onay aldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock aşının 4 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı.
KRİZ KAPIDA
CORONAVİRÜS aşısında yeterli stok sağlanamadı. Dünyada aşı krizi başladı. İngiltere'de üç hafta arayla uygulanması gereken iki dozun süresi 12 haftaya çıkarıldı. Stok eksiği nedeniyle ülkede, iki dozun farklı aşılarla uygulanması planlandı. ABD'li Cornell Üniversitesi korkutan uyarısı yaptı: Yeterli veri yok. mRNA bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalı...