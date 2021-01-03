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    Çinli Zhong Shanshan'a pandemi bereketli geldi! Kişisel serveti 78.2 milyar dolara yükseldi

    Çinli Zhong Shanshan'a pandemi bereketli geldi! Yaklaşık bir senedir test ve antikor kitleri üreten ve aşı geliştiren şirketine ortak olan 66 yaşındaki Shanshan paraya para demedi! Kişisel serveti, 6.8 milyar dolardan 78.2 milyar dolara yükseldi.

    Aşırı zengin
    Çinli Zhong Shanshan'a pandemi bereketli geldi! Yaklaşık bir senedir test ve antikor kitleri üreten ve aşı geliştiren şirketine ortak olan 66 yaşındaki Shanshan paraya para demedi! Kişisel serveti, 6.8 milyar dolardan 78.2 milyar dolara yükseldi.

    4 OCAK'TA BAŞLIYOR
    ile 'nın ürettiği aşısı, 'den onay aldı. Sağlık Bakanı aşının 4 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    KRİZ KAPIDA
    CORONAVİRÜS     aşısında yeterli stok sağlanamadı. Dünyada aşı krizi başladı. İngiltere'de üç hafta arayla uygulanması gereken iki dozun süresi 12 haftaya çıkarıldı. Stok eksiği nedeniyle ülkede, iki dozun farklı aşılarla uygulanması planlandı. 'li korkutan uyarısı yaptı: Yeterli veri yok. bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalı...
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