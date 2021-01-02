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    • 02.01.2021 13:08
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    • 02.01.2021 13:14
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    Yunan basını da Sözcü gibi rahatsız: Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

    , yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu. Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

    Yunan basını da Sözcü gibi rahatsız
    , yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında Basın İlan Kurumu inceleme başlatmıştı.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek, "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.




    Yunan basını, Erdoğan'ın Ayasofya sözlerinden rahatsız oldu.



    YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU
    Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" ifadeleri aktarıldı.





    "AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ
    Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı. Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

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