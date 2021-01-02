Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek,ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.Yunan basını, Erdoğan'ın Ayasofya sözlerinden rahatsız oldu.

Yunan basını da Sözcü gibi rahatsız: Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu