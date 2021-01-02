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    • 02.01.2021 14:39
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    SON DAKİKA: 'de na saldırı! Bakanlık açıkladı: 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye 'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir na ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve  Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Somali'de Türk firmasına saldırı

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye 'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir na ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

    İNTİHAR SALDIRISI
    Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

    5 TÜRK İŞÇİ YARALANDI
    Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."     ifadelerine yer verildi.


    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    Dışişleri Bakanlığından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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