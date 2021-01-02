Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.



İNTİHAR SALDIRISI

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

5 TÜRK İŞÇİ YARALANDI

Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.