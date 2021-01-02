ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda kalan bölgenin bir kısmını kontrol eden terör örgütü YPG/PYD'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin, aile üyeleri ve akrabalarını kayırarak, yönetimde görevler verdiği ortaya çıktı. Belçikalı araştırmacı, blog yazarı Hedwig Kujipers, bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgilerle hazırladığı araştırma dosyasında, terörist elebaşının bölgede "hanedanlık" kurduğunu belirtti. Hedwig Kujipers, sosyal medya hesabından da paylaştığı araştırmayı "Kobani'de Yolsuzluk; Abdi Hanedanı" başlığıyla bloğunda yayınladı.

TERÖRİST ELEBAŞININ KOBANİ HANEDANLIĞI

Hedwig Kujipers, araştırma yazısında, "Suriyeli Kürtlerin poster çocuğu" olarak tanımladığı terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin Kobani'de aile üyelerini kayırarak yaptığı yolsuzluğu, açık kaynaklardan da teyit ettiği bilgilerle ortaya koydu. Araştırmacı Hedwig Kujipers, kuzeydoğu Suriye'deki bir kaynağının uyarısıyla bu araştırmaya başladığını vurgulayarak, bu kişinin terör örgütünün sözde Kuzeydoğu Suriye Özerk İdaresi'nin bir ofisinde çalıştığını belirtti. Ailesini ve kaynağını korumak için kimliğini gizli tuttuğunu belirten Hedwig Kujipers, "Bana çok ilginç bir şey söyledi; Abdi ailesi, evet, bunu doğru anladınız, General Mazlum Abdi'nin ailesi şehirdeki çoğu yönetim pozisyonunu elinde tutuyor, bu da açıkça demokrasi eksikliğinin ve yönetim organlarındaki yolsuzluğun bir işaretidir" dedi.

Terörist elebaşı Abdi'nin bir röportajında, yönetim içindeki yolsuzluk ve eksiklikler olduğunu kabul ettiğini, savaş sırasında pek çok kişinin çıkarları için bu boşluğu istismar ettiğini, konum ve sorumluluklarını kötüye kullandığını söylediğini hatırlatan Hedwig Kujipers, "Daha fazla araştırma yapıldığında kendi kapısının önünü süpürerek başlaması gerektiğini gösterdi" yorumu yaptı.

TERÖRİST ELEBAŞI KARDEŞİNE, ABD'LİLERLE 50 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME YAPTIRDI

Hedwig Kujipers, yolsuzluğu ortaya çıkarmak için kurulan bir gözlemevinde terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin erkek kardeşi Dara Abdi hakkında "çok ilginç bir şikayet" fark ettiğini belirtti. Hedwig Kujipers, Dara Abdi'nin bir avukat olduğunu, Kobani'de Küçük İşletmeler Konseyi de dahil birçok konseyde görevi olduğunu belirtti. Hedwig Kujipers yazısında bu şikayeti paylaştı:

"(Terörist elebaşı) Abdi'nin kardeşi Dara Abdi'nin, abisinin yardımı ve gizli bir anlaşmayla Kobani'nin güneyindeki Amerikan karargahındaki askerlere yiyecek ve bazı hizmetler sağlamak karşılığında Amerikalılarla milyonlarca dolarlık sözleşmeler yaptı. Harab Aşak köyünde ve bu sözleşmeleri bir arkadaşı adına imzaladı. Ama buradaki herkes gerçeği biliyor. Tahminlere göre 50 milyon dolar aldı. Dara Abdi'nin, şu anda Ukrayna'da uzun yıllardır mafya ile çalışan kuzeni Mahmud ile birlikte olduğu biliniyor. Dara Abdi, (terör örgütünün kontrolündeki) bölgeye para kaçırmak, projeler yapmak ve ailesinin de oraya taşınmasını sağlamak için resmi işlemleri yapmaya gitti. Dara Abdi'nin karısı, Baasçı bir lider olan Ebu Beşar'ın kızı. Karısı savaştan önce, Kobani'deki Köylüler Birliği'nin başına getirildi. İki yıl sonra, Ebu Beşar parayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı. Uzun bir süre hapiste kaldı. En azından o dönem rejimin bir mahkemesi vardı. Benim kardeşim savaşta öldü. Umarım savaşta hayatını kaybedenler adına hırsızları ifşa etmek için bunu yayınlarsınız."

Terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin, terörist elebaşı Apo ile birlikte yüzerken