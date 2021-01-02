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    Koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'da eğlence sınır tanımadı! Sosyal mesafeyi yok saydılar

    Her yıl 31 Aralık gecesi yapılan kutlamalar, evlere taşındı. Dünyaca ünlü meydanlar boş kaldı. Virüsün sıfır noktası olan 'in kentinde ise eğlence sınır tanımadı. Milyonlarca insan, caddelere aktı. Yeni yılı sosyal mesafesiz karşıladı.

    Dünya, acı ve kayıplarla dolu 2020 yılını geride bıraktı. Coronavirüs, 1.8 milyon insanı hayattan kopardı. Salgın nedeniyle karantinada geçen koca bir yılın ardından umutlarla karşılandı. Tüm dünyada sıkı tedbirler alındı.



    Her yıl 31 Aralık gecesi yapılan kutlamalar, evlere taşındı. Dünyaca ünlü meydanlar boş kaldı. Virüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentinde ise eğlence sınır tanımadı. Milyonlarca insan, caddelere aktı. Yeni yılı sosyal mesafesiz karşıladı.




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    Haberler Dünya Koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'da eğlence sınır tanımadı! Sosyal mesafeyi yok saydılar