Birleşmiş Milletler (BM) tarafından en çok kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda eleştirilen Kazakistan, bu algının ortadan kalkması için yeni bir reforma daha imza attı.

İDAM CEZASI KALKTI

Cumhurbaşkanı Tokayev, BM'nin ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü'nün parlamento da onaylanmasının ardından protokolü imzaladı.