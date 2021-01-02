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    • 02.01.2021 12:41
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    'da son! cezası kaldırıldı

    Cumhurbaşkanı , in () ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan ve meclisten geçen protokolü imzaladı. Tokayev’in imzası ile Kazakistan’da cezası kalkmış oldu.

    İHA
    Orta Asya ülkesinde idam cezası kaldırıldı

    Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevi bırakıp koltuğunu Kasım Tokayev'e devretmesinin ardından ülkede radikal değişiklikler ve reformlar devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından en çok kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda eleştirilen Kazakistan, bu algının ortadan kalkması için yeni bir reforma daha imza attı.

    İDAM CEZASI KALKTI
    Cumhurbaşkanı Tokayev, BM'nin ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü'nün parlamento da onaylanmasının ardından protokolü imzaladı.

    Tokayev'in imzaladığı protokole göre, ülkede savaş halleri dışında idam cezası uygulanmayacak ve ceza infaz konusunda yeni bir çalışma yapılacak.

    2003'TE SÜRESİZ OLARAK DURDURULMUŞTU
    Geçtiğimiz Eylül ayında Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, BM'nin protokolünü parlamentoya sunmuş bu protokol milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.

    Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2003 yılında idam cezası infazlarını süresiz olarak durdurulması yönünde talimat vermiş fakat ülkenin anayasasından idam cezası kaldırılmamıştı.
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    Haberler Dünya Kazakistan'da son! İdam cezası kaldırıldı