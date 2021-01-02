Halef, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin birinci yılında silahlı grupların Yeşil Bölge'ye veya ABD askeri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.