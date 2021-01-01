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    • 01.01.2021 12:44
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    Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' detayı! Başkan 'la görüntüsü yer aldı

    Devlet Başkanı y, paylaştığı görüntülü mesajla vatandaşlarının yeni yılını kutladı. 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, Başkan 'a yer verildi. ’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, , Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

    Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' mesajı

    Devlet Başkanı y, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, "2020'de utandığımız şeyler de gururlandığımız şeyler de oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı" ifadelerini kullandı.



    Ukrayna'nın 2020'de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy'nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı 'ın görüntüsü de ekrana geldi. Videoda ayrıca Polonya, , ABD, , Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

    'ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' detayı! Başkan Erdoğan'la görüntüsü yer aldı