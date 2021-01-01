TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti! Sanayi ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan'ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.