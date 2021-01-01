TİKA'nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri olan ve uzun süreli titiz bir restorasyon sürecinden geçen türbe alanı, peyzaj düzenlemeleri ve inşa edilen ek binalarla dokusu korunarak yeni bir çehreye kavuşmuştu.

SAHABİLERİ MÜŞRİKLERE TESLİM ETMEDİ