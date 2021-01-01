İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı havai fişekler eşliğinde kutlandı.
YÜZLERCE KUŞ ÖLDÜ
Kutlama için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.
Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü.
KORKUDAN ÖLÜMÜŞ OLABİLİRLER
Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.
Havai fişeklerin her yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu belirten Diglio, şunları kaydetti:
"(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım."
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sokağa çıkma yasağı ve havai fişek ateşlenmesi yasağına rağmen birçok yerde patlama sesleri duyulurken Asti kentinde havai fişekle karnından yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti.