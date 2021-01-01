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    • 01.01.2021 20:36
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    'nın başkenti 'da yılbaşı kutlamasında atılan ler yüzlerce un ölümüne neden oldu

    Son dakika haberi... ’nın başkenti ’da yılbaşı kutlaması için kullanılan ler nedeniyle yüzlerce öldü. Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, "(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım." açıklamasında bulundu. Asti kentinde ise havai fişekle karnından yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti.

    AA
    Havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu

    İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı havai fişekler eşliğinde kutlandı.

    YÜZLERCE KUŞ ÖLDÜ
    Kutlama için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.

    Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü.

    KORKUDAN ÖLÜMÜŞ OLABİLİRLER
    Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

    Havai fişeklerin her yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu belirten Diglio, şunları kaydetti:

    "(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım."

    1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
    Sokağa çıkma yasağı ve havai fişek ateşlenmesi yasağına rağmen birçok yerde patlama sesleri duyulurken Asti kentinde havai fişekle karnından yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti.

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