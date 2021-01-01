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    • 01.01.2021 22:46
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    İşte ! Savunmasız Filistinli bir genci silahla vurdular...

    İşgalci güçleri, işgal altındaki 'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.

    İşte İsrail barbarlığı!

    İşgalci güçleri, işgal altındaki 'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı.

    FİLİSTİNLİ GENCİN JENERATÖRÜNE EL KOYMAK İSTEDİLER
    İşgal altındaki 'nın kentinde yer alan El Tuwanah köyünde 24 yaşındaki u-Aram, jeneratörüne el koymak isteyen İsrail askerleri ile tartışmaya başladı.

    YAKIN MESAFEDEN ATEŞ AÇTILAR
    Görgü tanıkları, bir süre sonra güçlerinin 24 yaşındaki gence yakın mesafeden ateş açtığını belirterek Abu Aram'ın boynundan yaralandığını ifade etti. Yerel kaynaklar, Abu-Aram'ın Yatta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

    Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.

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