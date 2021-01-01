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    • 01.01.2021 23:43
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    • 01.01.2021 23:44
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    'ın kentinde DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

    Terör örgütü DEAŞ'ın 'ın kentinin ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askerinin öldüğü, dört askerin ise yaralandığı açıklandı.

    AA
    Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var...

    Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki ilçesi yakınlarında ordusuna ait bir askeri aracın yoldan geçtiği sırada bombalı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

    UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI
    Saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri bombanın askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

    Saldırının ardından operasyon başlatıldı

    1 ÖLÜ, 4 YARALI
    Nuri, saldırı sonucu bir Irak askerinin öldüğünü, dört askerin ise yaralandığını ifade etti.

    Saldırıdan sonra patlamanın meydana geldiği Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini kaydetti.

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