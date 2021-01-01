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    • 01.01.2021 19:16
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    'nın Sontheim beldesindeki aynı 'ne iki hafta içinde ikinci kez saldırı düzenlendi

    'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, 'ne () bağlı 'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu.

    AA
    Almanya'daki aynı camiye ikinci kez saldırı!

    Sontheim beldesindeki DİTİB camisinin camı kırıldı. Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.



    Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, sabah 04.30 sularında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi.

    Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Özdemir, beldede kar yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini, tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı.



    SON İKİ HAFTADA İKİNCİ SALDIRI
    Saldırılardan endişe duyduğunu belirten Özdemir, "Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.



    Camiye gelerek inceleme yapan polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

    18 Aralık'ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve tabelası boyanmıştı.

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