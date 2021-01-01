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    • Dünya
    • 01.01.2021 22:32
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    • 01.01.2021 22:33
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    ’da yılbaşında Alman ordusuna ait 7 araç kundaklandı!

    Son dakika haberi... 'nın kentinde yılbaşı gecesi orduya ait 7 aracın kundaklandığı bildirildi. kentinde 24 yaşındaki bir gencin havai fişek patlamasında yaralandığı, başkent ’de de bir süpermarkette yangın çıktığı, kentinde ise bir grup gencin çöp kutusunu ateşe verdiği bildirildi.

    DHA
    Almanya yılbaşında karıştı!

    yılbaşında karıştı. Alman ordusuna ait 7 aracın kundaklandığı belirtildi.

    Olay, Almanya'nın kentinde meydana geldi. Alman polisinden yapılan açıklamada, orduya ait 7 aracın kundaklandığı ifade edildi. Kundaklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

    MARKETTE YANGIN
    Öte yandna polisten yapılan açıklamada, kentinde 24 yaşındaki bir gencin havai fişek patlamasında yaralandığı, başkent 'de de bir süpermarkette yangın çıktığı, kentinde ise bir grup gencin çöp kutusunu ateşe verdiği bildirildi.

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    Haberler Dünya Almanya’da yılbaşında Alman ordusuna ait 7 araç kundaklandı!