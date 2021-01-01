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    • 02.01.2021 01:58
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    'de ortalık karışacak! Trump 6 Ocak'ı işaret etti

    ’de 3 Kasım 2020'de tartışmalar eşliğinde yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı , seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında ısrar ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’ta başkent ’de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.

    ABD'de ortalık karışacak

    'de 3 Kasım 2020'de tartışmalar eşliğinde yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı , seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında ısrar ediyor.

    PROTESTO MİTİNGİ YAPACAK
    Trump, 6 Ocak'ta başkent 'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent DC'de miting yapacağını duyurdu.

    Trump, "Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak'ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak" dedi.

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