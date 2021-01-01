ABD'de 3 Kasım 2020'de tartışmalar eşliğinde yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında ısrar ediyor.

PROTESTO MİTİNGİ YAPACAK

Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington DC'de miting yapacağını duyurdu.

Trump, "Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak'ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak" dedi.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021