



EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede California eyaleti 2 milyon 300 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 776 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 323 binden fazla vakayla Florida izliyor.