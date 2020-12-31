Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı.
2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi, bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı.
Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, "Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi.
Hafta boyunca Rodos, Kerpe, Kalimnos, Girit gibi adalara gidip askerlerle poz veren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yaz boyunca tüm gözlerin çevrildiği Meis Adası'nı da ziyaret etti.
Milliyet'te yer alan habere göre, General Floros, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Meis'te çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın hesabından da bir haber yayınlandı.
Rodos Adası'ndan Meis'e geçen Yunan Genelkurmay Başkanı, burada Belediye Başkanı Georgios Sampsakos ile bir araya geldi.
Ancak adadaki asıl sürpriz Genelkurmay Başkanı Floros'un bir bota binerek Meis çevresinde tur atması ve askerlerle poz vermesi oldu.
Ada Savunma Yönetimi binasını da ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, Meis'teki askerlerden diğerlerinde olduğu gibi kırmızı alarm durumunda kalmalarını istedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini sert şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sormuştu.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı, daha önceki ziyaretlerinde adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söylemişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini sert şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sormuştu.
Atina yönetiminin müzakerelerden kaçtığını belirten Bakan Akar, şöyle devam etmişti: "Hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar... Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin?
Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, bencil isteklerine evet demedi."
Kathimerini gazetesinde Tom Ellis imzasıyla yayımlanan bir analizde ise, Türkiye'nin ve Bakan Akar'ın Yunanistan'ın yeni alacağı silahlardan mutsuz olduğu ileri sürüldü. Analiz, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya'da yaptığı açıklamayla başlıyor.
Bakan Akar, "Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak" ifadesini kullandı.
Tom Ellis, gerçekte ise Fransa'dan satın alınan Rafale jetleriyle ABD'den istenen F-35'lerin Yunanistan için yeterli olabileceğini savundu, Türkiye'nin endişelendiğini ileri sürdü.
Analizde Türkiye ve Yunanistan'ın hava kuvvetleri de karşılaştırıldı. Buna göre, 2021 itibariyle Yunanistan'ın elinde 18 Rafale jeti, 84'ü modernize edilmiş 154 F-16 ve 24 Mirage savaş uçağı olacak.
Türkiye'nin ABD üretimi 233 F-16 savaş uçağına sahip olduğunu belirten Tom Ellis, Yunanistan'ın Rafale jetleriyle Ege Denizi'nde üstünlüğü ele alacağını iddia etti.
EGE DENİZİ'NİN ORTASINA SİHA ÜSSÜ
Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değiştirmesi, Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı.
Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri (Skiros) Adası'na drone üssü kurulacağını duyurdu.
Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktaran yerel medya, İsrail SİHA'larıyla İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı.
Atina yönetimi ayrıca İsrail'le askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Medyaya yansıyan haberlere göre, beş ay süren müzakerelerin ardından Tel Aviv ve Atina arasında anlaşma sağlandı.
Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı.