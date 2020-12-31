Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini sert şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sormuştu.