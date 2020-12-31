İspanyol bakan, "Bir dönüm noktasındayız. Bugün, yeni bir ilişkinin başlangıcıdır. AB ortak pazarının dış sınırı haline gelebilecek Cebelitarık'ta büyük bir belirsizlik vardı. Varılan anlaşmayla, tüm AB kurallarının gözlemi altında malların ve kişilerin kontrolü zorunlu tutuluyor." dedi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Cebelitarık'ta mali, çevre ve sosyal konularda adil rekabet önlemleri dahil, taşımacılık ve ulaştırmaya ilişkin AB politikaları ve programları gereği bir gümrük prosedürü uygulanacağı kaydedildi.