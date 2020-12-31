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    • Dünya
    • 31.12.2020 12:16
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    • 31.12.2020 12:22
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    Başbakanı 'den son dakika ve açıklaması

    Son dakika haberine göre Başbakanı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyayı etkisi altına alan ına vurgu yaptı. Merkel, son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı Merkel konuşmasının devamında ’in kurucuları ve ile görüştüğünü ifade etti. İşte Merkel'in o konuşması ve Uğur Şahin ve Özlem Türeci detayı.

    Merkel'den flaş BioNTech açıklaması

    Başbakan Merkel konuşmasında "ı yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu" ifadelerini kullandı. Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, "Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

    Merkel konuşmasında sırası geldiğinde olacağını belirterek 'in kurucuları ve ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.

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