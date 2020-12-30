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    • 30.12.2020 13:39
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    • 30.12.2020 13:39
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    SON DAKİKA: Putin’den Başkan Erdoğan’a yılbaşı tebriği

    Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı , gelecek yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

    Putin’den Başkan Erdoğan’a yılbaşı tebriği

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı 'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

    Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade etti.

    Putin, "Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara'nın Avrasya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Putin’den Başkan Erdoğan’a yılbaşı tebriği