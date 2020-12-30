Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtaja izin verilmesini, sağ görüşlü kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feministler ve sol görüşlüler bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenlemişti.