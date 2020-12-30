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    • Dünya
    • 30.12.2020 12:17
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    • 30.12.2020 12:17
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    onaylandı! 'de oturum 12 saat sürdü

    Senatosu'nda oturumu 12 saat sürdü. Uzunca bir süre görüşülen ve kürtajı yasallaştıran yasa 38 lehte oya karşılık 29 karşı oyla geçti. Bir üye ise çekimser kaldı.

    AA
    Kürtaj yasallaştı! O kıtada ilk ülke oldu

    Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 11 Aralık'ta onaylanan yasanın, Senato tarafından kabul edilmesi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez yasaya destek verdiğinden bu konudaki son adım olarak görülüyordu.

    Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirildi.

    Arjantin, Devlet Başkanı Fernandez'in onaylaması halinde Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olacak.

    Yasa, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yapılmasına olanak tanıyor.

    Arjantin'de uzun süredir kadın hakları aktivistleri kürtajın yasallaştırılmasını istiyordu.

    Arjantin'de mevcut yasalar çerçevesinde kürtaj yaptıran kadınlar cezalandırılıyor. Sadece tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda gebeliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

    Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtaja izin verilmesini, sağ görüşlü kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feministler ve sol görüşlüler bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

    Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenlemişti.
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    Haberler Dünya Kürtaj onaylandı! Arjantin'de oturum 12 saat sürdü