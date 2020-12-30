Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki COVID-19 kaynaklı ölümlerde son bir haftada 1107 artış yaşandı. Bu rakamlarla 14 bin 331 olan COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 15 bin 438'e çıktı.

Kanada'da son bir haftada ülke genelindeki COVID-19 vaka sayısı da 55 bin 626 artarak, 515 bin 314'ten 570 bin 940'a yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı ise 482 bin 538'e ulaştı.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 13 milyon 710 bin 53 kişiye COVID-19 testi uygulandı.

YOLCULARDAN PCR TESTİ İSTENECEK

Kanada Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc, bu sabahki kabine toplantısında alınan karar gereği, Kanada'ya yapılan uçuşlardaki tüm yolculardan, varışlarından 3 gün önce yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini açıkladı.

Bakan LeBlanc, uygulamanın "en hızlı şekilde" başlayacağını vurguladı.

Söz konusu karar, federal seyahat kısıtlamalarının ve karantina kurallarının gevşek olduğuna dair eleştirilerin ardından geldi.



