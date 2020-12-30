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    li bir grup 'daki Hz. Musa Camii'nde alkollü lu parti düzenledi

    liler, camide alkollü ve lu parti yaptı. Olayı duyan liler duruma çok sert tepki gösterdi. Partide kullanılan malzemeleri cami avlusunun dışına attı geride kalan malzemeleri ise toplayıp ateşe verdi.

    Filistin 'daki Hz. Musa Camii'nde çok çirkin ve provokatif bir skandala imza atıldı. Bir grup vatandaşı asıllı Arap, yılbaşı partisi düzenledi. ve alkolün de kullanıldığı partiye İsrail makamları da bilerek müdahale etmedi.


    Olayı duyan Filistinliler duruma çok sert tepki gösterdi. Partide kullanılan malzemeleri cami avlusunun dışına attı. Geride kalan malzemeleri ve müzik aletlerini ise toplayıp ateşe verdi. Bu skandala İslam alemi büyük tepki gösterdi.




    Filistinliler, cami avlusuna toplanarak bu skandalı protesto ettiler.

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    Haberler Dünya İsrailli bir grup Batı Şeria'daki Hz. Musa Camii'nde alkollü uyuşturuculu parti düzenledi