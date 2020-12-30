Yine adı açıklanmayan Dubai'deki bir otel müdürü ise bugüne kadar çok sayıda farklı ülkelerden turisti görev yaptığı otelde ağırladıklarını dile getirirken, ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu aktardı.