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    • 31.12.2020 00:46
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    İslam düşmanları durmuyor! 'da camiye ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi

    Son dakika haberi... İslam düşmanları Avrupa'da kol geziyor. 'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Merkez Camisi’ne işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

    AA
    İslam düşmanları durmuyor!

    İslam düşmanları Avrupa'da kol geziyor.

    CAMİYE IRKÇI MEKTUP
    'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Merkez Camisi'ne işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

    Waechtersbach DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, yaptığı açıklamada, bugün posta yoluyla gönderilen ve üzerinde gönderici bilgilerinin bulunmadığı bir mektup aldıklarını söyledi.

    Akbulut, mektupta gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin yer aldığını aktardı.

    Tehdit içerikli bir mesajla karşılaştıklarını ifade eden Akbulut, bunun demokrasi ve insan hakları ilkelerine uymadığını ifade etti.

    Akbulut, "Düşmanlıklar üzerine kurulu bir sistem hiç kimsenin fayda görebileceği bir sistem olamaz." dedi.

    Mektubu gönderen kişi ya da kişileri kınayan Akbulut, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

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    Haberler Dünya İslam düşmanları durmuyor! Almanya'da camiye ırkçı içerikli tehdit mektubu gönderildi